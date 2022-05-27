111年專門職業及技術人員普通考試外語導遊人員考試第二試口試5月28日至29日登場，考選部表示，應考人如於本考試第二試口試舉行時，屬衛生主管機關規定居家隔離或其他不得外出情形尚未解除者，均不准予入場應試，因無法補考，無法參加者可辦理退費。

考選部指出，專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試規則第7條規定，第一試筆試錄取資格不予保留，應考人如有前揭事由而無法參加口試者，可於本考試結束後之次日起15日內，檢附退費申請書並以掛號郵寄、傳真（傳真後請以電話確認）或電子郵件等方式，向本考試承辦單位申請退還第一試筆試及第二試口試報名費。

考選部表示，因應中央流行疫情指揮中心更新COVID-19疫情各種管制身分類型及防疫規定，國家考試防疫措施必須配合調整，亦針對近期舉行的各項國家考試「限制應試方案」及「調整防疫措施」等議題，分別邀集感控防疫專家、協助辦理國家考試之各縣巿政府及衛生福利部、教育部開會研商，充分溝通並交換意見。

考選部表示，由於國家考試的性質是任用考或資格考，和升學考試性質不同，防疫資源亦有落差，難以全然比照升學考試防疫措施和辦理補考；且依現行相關考試法規規定，尚無法給予不得應試之應考人補考或改以視訊考試等補救方式。

考選部強調，在力求應考人應試權益、參與考試人員健康安全兩者得以衡平、合理的情形下，未來仍將配合指揮中心防疫政策及疫情發展，持續滾動調整國家考試防疫措施。

考選部表示，本年6月起各項國家考試防疫作為也將配合指揮中心的防疫因應指引，並依照國家考試防疫標準作業程序審慎辦理，相關防疫措施預定於下週適時公布，請應考人留意相關訊息並落實各項自我防護工作。