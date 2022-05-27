台灣本土疫情嚴峻，過去一周平均單日新增8.1萬例，也讓台灣防疫模範生形象跌至谷底。彭博社(Bloomberg)26日公布了全球防疫韌性評比，榜單中，台灣排名大幅跌落至倒數第3的51名，對此衛福部長陳時中也表示「是每個國家的必經之路」。

台灣本次下滑19名，韌性評分也驟降到57.4分，為5月下滑幅度第一名。彭博點名台灣與紐西蘭，都是早期成功防範疫情，卻因Omicron廣泛傳播出現破紀錄的感染浪潮。對此陳時中坦言，台灣近期疫情確實較為熱絡，確診人數大增，排名下降也可預期，他強調，疫情升溫是每個國家的必經之路。

榜單中，挪威疫苗接種率已達91%，儘管開放共存，但極低死亡率坐穩冠軍寶座，第二名分別是愛爾蘭、丹麥、荷蘭、阿拉伯聯合大公國，美國則是再度下滑一個名次，位居31名；俄羅斯則是倒數第一名，僅有51%人打過兩劑疫苗，且受到戰爭衝擊，國內經濟大受衝擊，GDP成長前景黯淡。

事實上，去年5月至8月台灣本土Alpha大爆發時，台灣排名也曾一陸探底，從原本4月的第5名，下降到5月的15名，再到6月的44名。