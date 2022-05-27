由Hit Fm聯播網主辦「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」，將在28日於台北小巨蛋盛大登場，原訂將參與活動的盧廣仲，27日緊急宣布取消出席hito流行音樂獎頒獎典禮，他表示，由於近日正在自主防疫隔離期間，因此無法參加明天週六hito流行音樂獎的演出。

盧廣仲坦言，無法到場共襄盛舉，心情遺憾，「給主辦增添困擾，深感抱歉，預祝典禮能夠圓滿成功，參會人員平安快樂。」

對此，主辦單位表示，因歌手盧廣仲為接觸到確診者之密切接觸者，為考量觀眾及演出所有人員健康，盧廣仲與團隊決定進行自主防疫健康管理，取消出席5月28日的2022 hito流行音樂獎頒獎典禮。

主辦單位提到，雖感遺憾，但防疫優先，健康安全第一，肯定並尊重盧廣仲團隊決定，也祝福小隊長自主管理期間身體健康，快快回到舞台上帶給聽眾最「勵志」的音樂跟正能量，也請各位聽眾朋友保重身體、做好防疫，正向看待疫情。