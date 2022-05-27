梅雨鋒面過境造成台中地區部分路面嚴重積淹水！副市長陳子敬27日到神岡區和睦路關心，該路段26日晚上因瞬間強降雨造成道路溢淹；陳子敬表示，目前市府已規畫先施作1350公尺側溝箱涵排水設施，持續維持高度水情戒備，確保附近市民安全。

水利局說，神岡區1小時累積雨量50.5mm，3小時累積雨量124.5mm，總累積雨量更高達315.5mm，造成神岡區和睦路兩側淹水皆淹至馬路上，淹水高度大約是30公分，恐會影響行車安全，因此市府該處設置交維措施，遇到強降雨提醒用路人小心。

副市長陳子敬27日率隊與水利局副局長韓乃斌、建設局等團隊到和睦路會勘。立委楊瓊瓔說，因地球暖化問題溫度不斷上升，急降雨的機率非常高，對用路人及行車極不安全，以往水溝是一段一段做；在不均等情形下，容易在急降雨時導致道路消化不良，需做整體規畫。

韓乃斌指出，神岡區和睦路淹水點雖非位屬神岡都市計畫區的雨水下水道檢討範圍，考量地方需求，也納入「台中市神岡區雨水下水道系統檢討規畫」計畫範疇，市府於2020年完成改善規畫方案，後續將由水利局與建設局協調，依報告儘快辦理道路側溝改建及箱涵工程，總工程經費初估約4500萬元。

陳子敬強調，因連續幾天的大豪雨，導致神岡區和睦路部分路段呈現淹水，市府將投入4500萬元經費，規畫先做1350公尺側溝箱涵排水設施外；同時期盼楊委員到中央為地方爭取一些經費補助，希望整個區域排水系統連貫起來後，解決多年的淹水之苦。