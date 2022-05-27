台電今天推出「電動車智慧充電示範場」，要讓社區大樓可以參考，設置專用電表與共同線路，方便充電樁建置與安全。(圖／台電提供)

台電今天在台北區營業處推出「電動車智慧充電示範場」，展示電動車專用電表、共同線路廊道、低壓充電樁、EMS電能管理系統的套裝方案，方便社區大樓直接引進設置。不過因每套成本要1到200萬，社區公會認為前期建置費用太高，業者呼籲政府要有補助幫忙。

台電表示，現行電動車主在大樓內自行拉線，在家戶電表後接電，管線眾多破壞美觀外，因家用充電樁1支動輒逾7瓩，超過家用電容器的3到5瓩，更有用電安全疑慮。改成「專設1戶」的專用電表後，社區有自己獨立電表，並設置共同線路，這宛如一條高速公路，後續大樓停車場持續擴充充電樁，就可以從這裡接線路，整齊美觀又安全。

內政部營建署去年10月推動《公寓大廈管理條例》修法，訂定區權會針對符合安全規範的電動車充電樁，無正當裡不得拒絕，該法正提報行政院審查中。台電表示，專用電表由社區管委會提出申請，設置後就可適用5月30日上路的電動車時間電價，享受尖離峰充電價差4倍選擇。

不過，建置專用電表、充電樁、公共線路、 EMS，整套費用達1、200萬元，可能讓社區大樓卻步。新北市工務局科員蔡政勳說，新建案可由建商直接選用台電專用電表、共同線路，比較單純，問題在舊大樓。更新管線，涉及出錢問題，管委會也可能對法令不熟，擔心安全性，都讓推動上比較困難。

公寓大廈管理維護公會理事長高敏瀞表示，前面的建置費用太高，還是必須降低才行。目前有充電業者提出可用租賃方式，讓大樓負擔降低，他們還要了解方案。另外就是希望要有一套機制，看後續加入電動車主如何分擔建置費用。

起而行綠能專案經理陳聖凱說，舊大樓設置確實有比較多困難，可能需要政府補助介入。對於相關問題，台電說明，目前專用電表每戶約需分擔3萬到5萬，前期的錢怎麼出各大樓管委會可能不同，有的會先拿社區公積金墊付，之後再要求每戶分擔。