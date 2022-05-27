值得燒毀的安全帽！1名網友日前騎車時總覺得頭皮、耳朵癢癢的，某日決定停在路邊拿下安全帽一探究竟，沒想到一看就是1隻大蟑螂躲在安全帽氣墊縫隙中，當下還不敢直接拿出，怕被路人嘲笑，最後是等綠燈時緩緩騎到路邊，趁沒有人時拿地上樹枝把蟑螂挖出來。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他日前騎車在路上覺得「耳朵癢癢的」，再加上她總覺得每次騎車時頭皮也癢癢的，滿腹疑問之下決定在停等紅燈時摘下安全帽一探究竟，沒想到拿下安全帽一眼望去竟是1隻大蟑螂，讓他當下嚇傻，直說「我瘋了」。

網友騎車時總覺得頭皮、耳朵都癢癢的，於是某日決定停在路邊拿下安全帽一探究竟，沒想到一看就是1隻大蟑螂躲在安全帽氣墊縫隙中。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友說，當下看到整隻活的蟑螂真的嚇壞，但他不敢直接在路中把蟑螂從安全帽裡甩出，全引來周圍路人的嘲笑，最後他是等綠燈時緩緩騎到路邊，趁沒有人時拿地上的樹枝，把蟑螂挖出來，照片中該隻蟑螂從安全帽內的氣墊縫隙中鑽出，恐怖照片引來萬人按讚、2千多則留言。

其他網友紛紛留言「直接丟掉重買，我是不敢戴了」、「直接丟棄安全帽，回家洗100次頭，耳朵還要灌消毒水」、「安全帽可以直接原地火化了」、「我真的會坐在路邊哭」、「不過就是耳朵，不要也可以的」、「戴回去是哪來的勇氣」、「你好勇敢哦，如果是我看到的話，下一秒那個安全帽就在一公尺外了」。