太昌國小大門口，林姓男子駕駛的砂石車，不慎與同方向的電動自行車發生擦撞，路旁兩部機車也遭波及，現場凌亂。（翻攝畫面)

今天下午3時許，吉安鄉建國路二段太昌國小大門口，一輛由林姓男子駕駛的砂石車往花蓮市區方向行駛，疑疏於注意，與同方向的電動自行車發生擦撞，導致67歲高姓婦人車倒地，被緊急送往慈濟醫院急救，婦人腹部重傷，骨盆腔碎裂，傷重不治。

砂石車當時沒載運砂石，因砂石車行駛路線必須提出申請，警方證實，這部大車只有申請花蓮市路權，沒申請吉安鄉通行路權，違規部分已經查辦中。

目擊者描述，駕駛砂石車的45歲林姓男子，車沿著吉安鄉建國路二段西往東方向行駛（往花蓮市市區），行經太昌國小大門口時，不慎擦撞同方向行駛，由67歲高姓婦人騎乘的一輛電動自行車，高姓婦人人車倒地後。砂石車司機也下車查看。學校門口兩部機車也疑似被大車「掃」到倒地。

附近商家說，現場雖為雙向道，但道路過狹窄，每當有大車經過，若車速快，都讓店家住戶心驚膽跳！

警方獲報到場，倒地的高姓婦人，因腹部及臀部遭到撞擊，傷勢嚴重，現場已經沒有心跳呼吸，送到慈濟醫院急救仍傷重不治。

警方說，大貨車駕駛林姓男子酒測值為零，高姓婦人經慈濟醫院抽血酒測待驗，已依業務過失致人於死罪嫌，將砂石車司機移送花蓮地檢署偵辦，並調閱附近路口監視器，進一步釐清車禍主因。