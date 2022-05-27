鹿港慶端陽27日上午揭開序幕，彰化縣長王惠美表示，今年沒有划龍舟，但魯班公宴、鹿港溪河岸綠地音樂會和鹿港小鎮光影藝術節仍如期舉辦。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽27日上午揭開序幕，觀光工廠也加入加碼促銷。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽傳承半世紀，打響成全國12大節慶，今年因疫情衝擊，國際龍舟賽喊停，但仍有三大亮點，鹿港溪水上舞台將舉辦音樂會，鹿港小鎮光影藝術節也將從6月2日至7月17日點亮整個鹿港小鎮，並延續傳統安排「魯班公宴」、「南北管戲曲」系列活動，從白天熱鬧到晚上。

縣長王惠美表示，鹿港慶端陽在地方齊心的打造下，一躍成為「國家級」，直比過年還熱鬧，歷經3年整治的鹿港溪，今年首度加入成為新亮點，端午節當天起一連3天，每天14點30分到19點，將在鹿港溪的水中舞台舉辦河岸綠地演唱會。

精心規劃的「鹿港小鎮光影藝術節」也將璀璨1個多月，每天晚上7時到10時，透過燈光藝術的布置，一路從鹿港溪亮到中山路、老街、鹿港公會堂、桂花巷藝術村等，有光雕代表鹿港全盛時期的「鹿港飛帆」，並在鹿港溪河中島裝置梅花鹿等光影藝術和發光的立蛋，6月2日晚上7點，還邀請歌手于台煙獻唱。

除了創新，也延續傳統，台灣地區唯一以工藝作品祭祀祖師爺的「魯班公宴」，12位人間國寶 35位文化資產保存者等，共端出108桌藝術作品，將在勞動學苑登場，鹿港龍山寺也有一系列南北管戲曲活動，此外還推出「鹿港人文小旅行」導覽活動。觀光工廠台灣優格餅乾、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、臺灣玻璃館、緞帶王觀光工廠等，都加碼一起來促銷。

鹿港鎮長許志宏表示，人文、古蹟、小吃是鹿港三多，雖然沒有龍舟賽，但多了鹿港溪的新景點，河岸兩側已布置許多燈飾藝術，不僅白天熱鬧，更有精彩的光影藝術，讓人體會夜晚鹿港璀璨動人的一面。