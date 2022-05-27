大陸國台辦27日發布答記者問，指出美國國務卿布林肯 26日發表對華政策演講，散佈涉台錯誤言論。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，該演講充滿不實之詞，渲染中國威脅，散佈涉台錯誤言論，再次暴露美挺台遏華本性。她指出美方所說的「脅迫台灣」、「改變現狀」等言論完全是顛倒黑白，台獨挑釁、美國打氣撐腰才是台海緊張動盪的根源，

朱鳳蓮表示，就台灣問題而言，必須指出「一個中國」原則是中美關係 的政治基礎。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾。但事實上卻屢屢違背承諾，言行不一。美方頻頻與民進黨進行勾連，向台出售武器，助台拓展國際空間等，並攻擊聯大2758號決議、炒作「台灣地位」未定論，企圖打台灣牌等行動，對此堅決反對。

朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分，台灣問題不容任何外部勢力干涉。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，同時絕不放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。但針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

她表示，台灣問題的真正現狀和一個中國的核心內容是世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。台獨不斷謀獨挑釁、美國為其打氣撐腰，這是台海地區緊張動盪的根源，必須立即停止，強調任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。