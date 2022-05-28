1980和90年代好萊塢巨星方基墨（Val Kilmer）將隨本週末在美國上映的電影「捍衛戰士：獨行俠」重返大銀幕。但這部作品恐怕會是深受健康問題所苦的他最後重要演出。

「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）是1986年賣座片「捍衛戰士」（Top Gun）外界期待已久的續集，方基墨也在這部電影中再度扮演外號「冰人」（Iceman）的湯姆卡贊斯基（Tom Kazansky）一角。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，「捍衛戰士」系列電影的招牌明星，無疑是飾演「獨行俠」彼得米契爾（Pete Mitchell）的湯姆克魯斯（Tom Cruise）。不過方基墨在片中也有吃重戲份，且一些年輕觀眾可能不知道他當年名氣有多響亮。

方基墨和湯姆克魯斯一樣，都是靠著「捍衛戰士」這部片躋身好萊塢大明星。他飾演傲氣十足又冷酷的「冰人」，對上湯姆克魯斯扮演的「獨行俠」。

Only one day till the Top Gun Launch! Do you have your tickets booked? pic.twitter.com/AcYK5ipXtZ — Val Kilmer (@valkilmer) May 26, 2022

在演出這個代表性角色後，方基墨多年來在各種類型電影中開創成功演員生涯，包括在1991年傳記電影「門」（The Doors）中飾演搖滾歌手吉姆莫里森（Jim Morrison）、在1993年西部電影「絕命終結者」（Tombstone）中飾演哈勒戴醫生（Doc Holliday）、在1995年超級英雄電影「蝙蝠俠3」（Batman Forever）中飾演蝙蝠俠，以及在名導麥可曼恩（Michael Mann）1995年犯罪電影巨作「烈火悍將」（Heat）中飾演一名銀行搶匪。

here's a very special throwback from the OG Top Gun. Pictured here are the actual Navy Airforce Top Gun Advisors! pic.twitter.com/5G7IaFPoXd — Val Kilmer (@valkilmer) May 14, 2022

然而，「捍衛戰士：獨行俠」很可能會是方基墨最後代表作。他在2017年宣布罹患喉癌，此後大致未再參與演出。他也動過氣切手術，造成他的聲音完全改變。

方基墨去年在一部以他為主角的私密紀錄片「方」（Val）現身，片中討論他的健康問題，並探索他的演員生涯。

而「捍衛戰士：獨行俠」也將方基墨在銀幕下面臨健康問題的情況寫進劇本，在這部續集電影中融入現實生活的情感層次。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）首席影評人魯尼（David Rooney）在「捍衛戰士：獨行俠」的影評中寫道，這部電影最「感人的元素，來自方基墨飾演的冰人短暫現身，這個角色的健康問題反映出演員現實生活中的遭遇，激起觀眾的共鳴感傷」。（譯者：張正芊/核稿：施施）1110527