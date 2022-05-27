美式大賣場好市多商品多樣，不少消費者買完出來皆是滿載而歸，不過一名女網友分享，最近去好市多買火鍋食材，婆婆不只堅持跟去，還只拿了一盒酸白菜鍋就去結帳，後來她才知道，婆婆是怕她花自己辛苦賺來的錢買一堆東西，才提出一起逛街的要求，還要她缺什麼就叫老公買就好，讓她感動直呼，「婆婆太會替我想了啦」。

一名女網友25日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，最近氣溫因下雨而轉涼，加上婆婆想吃酸白菜鍋，剛好自己也休假，她便自告奮勇打算去好市多買煮火鍋的食材，沒想到婆婆竟堅持跟著她一起去。

到了好市多，她拿了一盒酸白菜鍋後，接著詢問婆婆還有沒有想買的東西，婆婆回答，「乖媳婦，我跟你來買就是怕你又買一堆東西，妳賺錢很辛苦，有缺什麼叫妳老公買就好，我們快回去煮火鍋吧」。

她表示，最後2人真的只拿了一盒酸白菜鍋就去結帳，「這還是我第一次來好市多只買一樣東西就出來」，不過回想起婆婆的一番話，也讓她忍不住感動直呼，「婆婆太會替我想了啦」。

貼文曝光後，吸引了1萬8千多名網友按讚，並留言回應，「認真覺得婆婆好會說話」、「看似空虛的推車，卻裝了滿滿的婆婆的愛」、「羨慕這樣的婆媳緣分」、「婆婆真的把你當女兒」，也有人笑稱，「推車表示，好沒成就感」、「雖然婆婆很好，但是只買一樣心靈會很空虛」。