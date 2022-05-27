農田水利署招考新進人員，釋出261個職缺，月薪3萬8千元起算！農水署表示，今年各管理處農田水利事業人員甄試簡章已公告，預計錄取人數為正取261人、備取261人，報名期間為從今年6月24日至7月13日為止，甄試日期為8月27日，分別於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區同時舉辦，歡迎有志從事農田水利事業者踴躍報考。

農水署指出，農田水利事業人員甄試秉持公平、公開原則辦理，為吸引專業人才報考，本年度甄試灌溉工程人員之應試資格修改為具工程相關科系畢業者始得報考；而灌溉管理人員及一般行政人員則維持原有應試資格。此外，考量本署各管理處均屬地方灌溉服務組織，甄試錄取進用人員需於原進用管理處服務滿6年始可外調。

農水署表示，本甄試試務工作委託台灣金融研訓院辦理，一律採用網路報名，不受理現場與通訊報名。相關訊息可上台灣金融研訓院「111年灌溉管理組織農田水利事業人員甄試」專區網站查詢。考生如有任何疑問，可於上班時間電洽台灣金融研訓院金融研訓院。