萬座曉劇場盼打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館，26日開幕記者會現場由表演藝術團體曉劇場帶來精彩演出。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝）

在國外，劇團經營劇場的例子並不少見，有許多甚至成為城市地標。台灣也終於在26日迎來「萬座曉劇場」的揭牌，並當場演出。（鄧博仁攝）

萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵（中）、文化部次長李靜慧（左2）、台北市文化局副局陳譽馨（左1）、無任所大使林佳龍（右1）、國表藝前董事長朱宗慶（右2）與許多表演藝術界人士都親自出席，場面熱鬧。（鄧博仁攝）

位在台北市萬華區糖廍文化園區的萬座曉劇場正式開幕，盼打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館，26日開幕記者會現場由表演藝術團體曉劇場帶來精彩演出。