用鏡頭看台灣》「萬座曉劇場」正式開幕 打造專業表演場館 20:332022/05/27 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬座曉劇場盼打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館，26日開幕記者會現場由表演藝術團體曉劇場帶來精彩演出。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬座曉劇場盼打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館，26日開幕記者會現場由表演藝術團體曉劇場帶來精彩演出。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華風塵女子的辛酸史。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場26日正式開幕，開幕記者會現場演繹著萬華過去種種的風貌。（鄧博仁攝） 在國外，劇團經營劇場的例子並不少見，有許多甚至成為城市地標。台灣也終於在26日迎來「萬座曉劇場」的揭牌，並當場演出。（鄧博仁攝） 萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵（中）、文化部次長李靜慧（左2）、台北市文化局副局陳譽馨（左1）、無任所大使林佳龍（右1）、國表藝前董事長朱宗慶（右2）與許多表演藝術界人士都親自出席，場面熱鬧。（鄧博仁攝） 位在台北市萬華區糖廍文化園區的萬座曉劇場正式開幕，盼打造具備古蹟價值的專業表演藝術場館，26日開幕記者會現場由表演藝術團體曉劇場帶來精彩演出。 百年古蹟轉型表演藝術場館 萬座曉劇場正式開張 全美頂尖鋼琴家劉孟捷任東海駐校藝術家 10場線上講座開啟音樂新動力 「新竹州警務部部長官舍」開幕 來百年官邸吃必比登美食 #劇場 #萬座 #開幕 #專業 #表演藝術 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白河蓮花季6／4開幕 黃偉哲與人瑞阿嬤包蓮粽宣傳 14:552022/05/26 寶島 岡山樂購廣場急開張 挨批像逛工地 04:102022/05/27 地方新聞 受疫情影響停演 劇場改拚虛擬展演空間 19:252022/05/24 生活 迎媽祖HOT陣頭29日登場 狂歡PARTY打造全新感官體驗 09:022022/05/26 生活 歇腳亭西屯門市慶開幕 5／26這時段限量開賣20元珍奶 11:262022/05/24 生活 《小捨得》張國立出軌看護 被罵「渣男」自有另類解讀 12:152022/05/24 娛樂 海納百川》政治正確的吳密察館長 （劉性仁） 13:152022/05/27 海納百川 築間打造懷舊小吃品牌 麥克麵線6月開幕 12:092022/05/23 財經 無懼疫情 百貨人氣新餐廳照滿 04:102022/05/24 時尚消費 醫美龍頭愛爾麗集團 公益領頭羊 04:102022/05/23 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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