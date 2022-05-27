基隆市政府原本規劃自5月30日起，陸續到各校為國小學童施打BNT兒童疫苗。基隆市長林右昌27日晚間宣布，為提升幼童對新冠病毒的防護力，29日也將在火車站南站廣場開設疫苗集中施打站，提供5歲到11歲學童施打，上下午各提供500個名額。

林右昌表示，只要是年滿5歲的學齡前小朋友，無論在公幼、私幼或者尚未就學，從5月30日起，都可以自行到基隆市10家幼兒BNT疫苗接種合約醫療院所，預約施打疫苗，國小生也是自30日起安排校園集中疫苗施打。

林右昌指出，部分家長急著要為家中孩童提升防護力，也有部分家長不方便在平日請假，再加上疫苗合約診所也有名額限制等，特別指示衛生局協調醫護人員及台鐵場地，在29日上午8：30到11：30、下午13：30到16：30，為5歲至11歲的幼童提供疫苗集中施打。

林右昌特別提醒家長，除了一定要帶著小孩的健保卡，若是學校或幼兒園已發放接種意願書，請先在家填好帶來現場，節省等待時間；若尚未就學或意願書遺失者，現場也會提供。

不過由於疫苗數量有限，上、下午將各提供500個名額，現場會發放號碼牌，號碼牌發完為止。