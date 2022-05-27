物價持續居高不下，行政院物價小組拍板，大宗物資減稅優惠措施繼續延長到9月底止，再延長3個月，包含汽柴油、水泥減徵貨物稅、黃小玉免營業稅；小麥免關稅、牛肉奶油關稅減半，財政部預估，稅損再擴大95.1億元。

財政部表示，因應俄烏戰爭情勢，為確保國內民生物資充裕，物價穩定，依《貨物稅條例》及《關稅法》報奉行政院核定，自今年7月1日起至9月30日止，繼續延長大宗物資減稅措施。

包含汽油、柴油與水泥3項貨物稅，汽油由每公升調降2元，從每公升徵收6.83元調降至4.83元；柴油由每公升調降1.5元，每公升徵收3.99元調降至2.49元；水泥由每公噸320元調降至160元。

牛肉、奶粉、奶油關稅減半、小麥免關稅，牛肉關稅由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10％調降至5％、奶油由5％調降至2.5％、無水奶油由8％調降至4％，小麥由6.5％調降至免稅。

財政部估計，現有大宗物資降稅措施每延長一個月，其稅損為31.7億元，從去年12月實施至今年6月30日，稅損規模已經達到192.15億元，若再延3個月，總稅損規模擴大為287.25億元。