天王周杰倫和女星昆凌結婚後，目前育有一兒二女，在成為人夫和多了父親的身分後，他也變得更親民，和剛出道時給人距離感的形象改變很多；5月初才迎來第二個前世情人的周杰倫，越來越常分享日常生活，今（27日）他帶著孩子們趁沒什麼人潮逛士林夜市，還大方跟粉絲合照，事後一反應讓網友笑歪。

周杰倫出道多年，在音樂和戲劇領域都寫下相當亮眼成就，更被外界認為是遙不可及的天王之一，但自從周杰倫結婚後，待人處事變得更圓滑，也用自己的方式保護著兒女們；不過，5月初周杰倫和昆凌驚喜公開小女兒正面照，掀起熱烈討論，也讓人看到周杰倫隨著年紀的各種改變。

周杰倫帶著孩子們趁沒什麼人潮逛士林夜市，還大方跟粉絲合照，事後一反應讓網友笑歪。(圖/ 摘自周杰倫IG)

今日晚上周杰倫在IG限時動態發文，不顧大明星身分帶著孩子們逛士林夜市，從照片中看出人潮不多，但周杰倫還是被幾個馬來西亞的粉絲認出來求合影，更親切地和他們拍照；事後周杰倫特地表示，「照片如果拍的不好就不要@我沒關係喔」，還附上一個笑哭的表情。

周杰倫玩夾娃娃機，大方分享心得。(圖/ 摘自周杰倫IG)

另外周杰倫還童心未泯地帶著孩子們玩夾娃娃機，卻無奈地說，「夾子夾到了之後，又把它甩到十萬八千里，是正常的嗎……」，讓他後來忍不住說了，「再讓我夾不到我就把它………」、「再讓我夾不到我就………換一台夾」。天王周杰倫像是小男孩的樣子讓網友被萌翻，「哥越來越親民啊」、「好想巧遇周董」、「士林夜市耶！好久沒去，原來周杰倫會逛夜市」。