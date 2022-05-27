《正常發揮》

俄烏戰爭開打至今已3個月，戰爭陷入膠著，美歐紛紛以經濟制裁俄羅斯，打亂了全球穀物與小麥供應。前陸軍中將帥化民指出，歐元現在也被盧布和美元搞得很慘，因此俄烏戰爭若再繼續耗下去，倒楣的是歐洲。

針對金融巨鱷索羅斯24日表示，俄烏衝突可能是第三次世界大戰的開端，倘若西方國家無法打敗俄羅斯總統普丁，自由文明社會可能不復存在。帥化民26日在中天政論節目《正常發揮》中認為，索羅斯並不能代表歐洲所有的主戰派，索羅斯在跟香港打金融戰時，曾被中國大陸狠狠打回票，虧了一大票；他這種人要全世界在混亂中，他才能作金融收割，是唯恐天下不亂。

帥化民接著表示，歐洲的其他國家，像義大利，還有不敢講話的國家，沒有石油、也沒有小麥，飯沒得吃、油也沒得燒，他們還會希望這場仗打下去嗎？他們只是迫於美國的因素不敢發聲而已，比如土耳其、希臘這些國家會贊成繼續打下去嗎？

帥化民指出，德國、法國難道不清楚嗎？俄、烏再繼續耗下去，歐洲倒楣。歐元現在被盧布及美元搞得很慘，這場仗若再繼續打下去，歐洲會先醒覺，所以美國就再點台灣這個火。他示警，千萬不要認為美國總統拜登傻傻的講錯話，那並不是講錯話，而是套好招的，鼓勵台灣搞台獨惹事。一方面美國國務院的人又來否認，安撫中國大陸稱是一中政策；拜登曾在參議院外交委員會擔任多年的主席，搞國防也是老手，失誤講一次就算了，但連續講錯4次，這是套好招，而他最怕的是台灣沒有決心抵抗。