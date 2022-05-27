Netflix西班牙神劇《紙房子》推出韓國版《紙房子：韓國篇》描述南北韓結束戰爭決定攜手建立經濟共同體，在即將統一的韓半島合作發行通用貨幣，但貧富差距依舊極端，因此天才戰略家「教授」率領旗下8位具有不同個性、能力的奇人異士組成強盜集團，把目標鎖定在不存在於世界上的錢，將進行一場世紀終極搶案，最新主視覺海報27日曝光，8人強盜團站在史上最大犯罪中心，俯瞰排隊站好的人質，以氣勢凌人之姿宣告將帶著全球影迷見證世紀終極搶案，以即將統一的韓半島爲背景，藉由分裂國家的特殊性，展現出只有韓國篇才能呈現的特色。

和犯罪規模一樣，華麗的主角群也備受影迷們的期待，電影《原罪犯》劉智泰飾演天才犯罪設計者「教授」，他充滿自信地表示：「『教授』是個信念強烈的天才智謀家， 因爲有了自己的信念，所以才制定了戰略和計劃」。《魷魚遊戲》朴海秀飾演讓造幣局陷入緊張狀態的「柏林」，原本被關在朝鮮強制收容所，要等到死了才能離開的他卻赫然出現在犯罪現場！不再當魯蛇的朴海秀形容「柏林」是個「認為控制人類的唯一方法就是分裂或製造恐怖」，而且態度高傲自認高高在上。百想影后全鐘瑞飾演眾所矚目的「東京」，北韓出身的「東京」夢想脫北到南韓，但是面對殘酷的現實而受挫，在想放棄的時刻遇到了「教授」因此決定加入強盜集團，全鐘瑞對此充滿期待地表示：「『東京』的選擇似乎創造、引領整體的趨勢！」

「莫斯科」李元鍾則表示該劇即是能充分展現韓國獨有特點的故事，所以立刻答應演出，飾演韓國首位成功從地道逃脫的銀行搶劫犯，在團隊裡負責規劃脫逃路線。韓劇《惡之花》裡被李準基盜用身份展現完美形象的金志勳，這次飾演「莫斯科」的兒子兼街頭鬥毆家「丹佛」，國際名模張允柱則飾演無人能取代的偽造專家「奈洛比」。12歲就出道，演技亮眼的李玹雨飾演天才駭客「里約」，讓身處犯罪現場之外遙控全局的「教授」可以即時與眾人聯繫幫助作戰。壯漢演員金志勳飾演「赫爾辛基」、李奎浩飾演「奧斯陸」，劇中2人曾在中國延邊組織裡活躍發展，涉獵各種火器、爆裂物、特殊軍事裝備，是強盜集團的得力助手。由一眾實力派演員組成強大的強盜集團，讓朴海秀開心表示：「以不同的信念和目標聚集在一起的強盜們，各自有著不同故事和個性的角色，在有限的空間裡盡情玩耍，這非常有魅力！」

新版主視覺海報上，可以看見強盜集團的8人在造幣局大廳樓梯上俯瞰排隊站好的人質，地上放著一袋又一袋的錢，持槍強盜們氣勢凌人，讓人忍不住好奇這場世紀終極搶案究竟會如何發展。導演金泓善表示，強盜團戴著全韓國國民都知道的河回面具，河回面具代表的詼諧性也和本影集概念相符。美術導演徐成京（音譯）則透露因為造幣局是黑暗的色調，所以才會延續使用紅色連身套裝跟白色面具來展現最強烈的視覺呈現。

張允柱表示河回面具其實包含了很多表情，雖然看起來在笑，但其實不是一直在笑，其中有著憤怒以及懸疑的表情。朴海秀解釋河回面具也有著對權力的批判和自由的意義，而且如果多人一起戴著面具，就會感受到非常大的能量。李玹雨和飾演丹佛的金志勳則對於紅色連身衣滿意不已，紛紛表示大家聚在一起，就算什麼事都不做也能感到我們的氣場強大、衣服穿起來充滿活力且相當帥氣！經典的面具和服裝也為《紙房子：韓國篇》增添強大的氣勢感。《紙房子：韓國篇》全2部，第1部共六集將於6月24日在Netflix全球190個國家震撼上線。