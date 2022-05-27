白種元（左）、安普賢認真做料理。（愛奇藝國際站提供）

韓綜《白Packer》由韓國廚神白種元領軍《柔美的細胞小將》安普賢、《衣袖紅鑲邊》吳代煥、《兩天一夜》DinDin展開極限出差料理之旅，每集要以一個背包能容納的材料量，並在有限的時間內為陌生客人準備即席料理。第一站他們以為是幫小朋友做晚餐，到場一看學生竟都是摔跤選手，22人可以吃200人份的烤肉，這回要求「速食吃到飽」，份量大到全員傻眼，4人便重新採買，在2小時內做出22人份漢堡套餐、35人份義大利麵，時間緊迫下讓安普賢累慘直呼：「我不知道是這種節目！」

首站來到鄉下一學校，到場才發現委託人是群苦練韓式摔跤的青少年選手，為了允諾孩子們的願望，速食套餐中的漢堡有3層漢堡排夾2片起司、2條培根，炸雞塊與炸薯條加上橘子汽水，還要搭配玫瑰醬義大利麵，全都要在採買回來的2小時內完成。然而就在距離開飯前15分鐘，吳代煥炸薯條一直攪拌油鍋，導致薯條全斷裂變薯泥，白種元見狀急中生智，瞬間加入培根與洋蔥包住起司條，緊急生出新菜單—起司可樂餅，順利化解危機。

然而22名發育中的摔跤選手還吃不飽，上完漢堡套餐與義大利麵後，依舊有孩子喊沒吃飽，白種元遇上第二次危機，又緊急追加新菜單，把白飯加入培根、洋蔥與肉醬在鐵板上熱炒，再做出15人份的蛋包飯，最後吳代煥更重新挑戰炸薯條成功，連喊飽的孩子都津津有味吃上癮。

比起當過炊事兵的吳代煥、從整理廚房到佈置餐桌都很細心的安普賢，DinDin原本像是小助手的存在，卻臨危受命負責主食漢堡的製作，第一次試做不但麵包烤焦，甚至鐵板還起大火，沒想到他立刻就上手，在吳代煥的幫忙下做出22人份的巨大漢堡，讓白種元都不禁誇他，「本來以為你會扯後腿，結果根本是王牌啊！」不過第一次極限料理就超乎四人想像，讓DinDin累倒直接躺地，吳代煥也感嘆，「這是我當兵之後第一次衣服飄出鹹味」！《白Packer》每週五在愛奇藝國際站跟播。