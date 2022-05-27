台北市議員徐巧芯遭爆在紅線違規停車，事後澄清非事實，卻掀起她與資深媒體人周玉蔻之間的戰火，徐巧芯27日晚間表示，她正式向警方申請公布5月19日違規停車的密錄器影片，影片將經過信義分局的同意後公開，未來如有任何人散播破壞誹謗言論，她將採取法律行動，捍衛名譽。

徐巧芯在臉書發文說「向劣質媒體人周玉蔻正面迎戰！妳施壓警政署，我保護警察局。」

徐巧芯指出，她正式向警方申請公布5月19日違規停車的密錄器影片，可以證明她全程語氣平和，並且要求警察開單是事實，網友「微克」在PTT爆卦說她「不讓警方開單」完全是抹黑，對方也已經道歉，未來她仍會提出訴訟，並探究背後是否有設局、側翼網軍刻意下套等關鍵。

徐巧芯還原，5月19日第一時間她就詢問警察局是否能夠公開密錄器，但警方回覆若公開此影片，將涉及到員警瀆職問題，那是重罪，公布以後恐怕該員警未來升遷無望，希望給基層員警一個機會。

徐巧芯強調，「我無意追殺員警，只求澄清事實，且這件事我也有責任，於是同意警局出面說明就好。既然第一時間已經清楚說明，警方也判定不需要公開密錄器，又有員警未來生涯發展的請求，我就沒有再堅持警局提供任何資料，外界的壓力與委屈我自己吞，當作違規停車事件的一個教訓。」

徐巧芯表示，然而連日以來的抹黑並未停歇，「像周玉蔻這樣的劣質媒體人，一直試圖把白布染成黑的」，不斷透過各式管道施壓警方要求公開，給了極大的壓力。包括將公務人員當成節目的道具，不斷騷擾、公然聲稱自己要去找內政部長「告狀」，擺明特權施壓還得意揚揚。

此外，徐巧芯說，她也是看了密錄器才發現，員警一開始掃描車牌的時候就知道是她，員警不僅唸出她的姓名還透露出興沖沖的語氣，讓她很懷疑整個過程，包括後續說謊欺騙上司、找疑似網軍的朋友爆料，後續網軍一條龍，再搭配周女節目的追殺大戲，這一連串到底是巧合還是刻意為之的一場局。

徐巧芯指出，總之對於抹黑「不讓員警開單」的爆料人，她是一定會告的，若是側翼粉絲團版主她也一定會揪出來。

徐巧芯說，「影片將經過信義分局的同意後公開，未來如再有任何人惡意扭曲事實，散播破壞我名譽之誹謗言論，我將採取法律行動，捍衛名譽。」