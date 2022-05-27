《滴水的推理書屋》新生代演員羅宏正挑戰不同戲路。（台北電影節提供）

2022台北電影節特別邀請到2部題材新穎且卡司強大的戲劇作品舉辦世界首映，由鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如主演輕喜劇《歡迎光臨 二代咖啡》，以及羅宏正、李沐、黃河共演偵探推理劇《滴水的推理書屋》，雙台劇聯手讓觀眾大銀幕搶先嘗鮮。

多次入圍金鐘獎的導演邱晧洲，涉獵題材類型廣泛，新作《歡迎光臨 二代咖啡》將於北影首度曝光，包括鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如皆有亮眼演出。鳳小岳劇中化身「咖啡之神」，與菜鳥徒弟林哲熹每日精心沖煮的咖啡，不僅是店內熟客的精神糧食，更是眾人的心靈慰藉，故事藉咖啡多樣的風味，對照人性的多元樣貌，本次將放映特別為台北電影節剪輯的特別版。

由王小棣導演領軍的《茁劇場》系列延續《植劇場》口碑佳績，今年再以改編多元類型文學的新型態戲劇《茁劇場》展現台灣創作力，首波新劇《滴水的推理書屋》邀來電影《粽邪》系列導演廖士涵執導，改編作家臥斧的推理小說《FIX》，由新生代演員羅宏正飾演推理書屋的店長，熱愛研究未解懸案的他，某日卻捲入各種離奇犯罪事件，他要如何逐步拼湊出背後複雜真相？本劇並網羅金鐘新人李沐與台北電影獎、金鐘獎雙影帝黃河、林映彤等同台飆戲，本次將首映第1、2集。

2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，選片指南和「日場影迷通行證」首賣將於6月11日在三創生活園區舉行，影展票券在6月12日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣，精彩片單與活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站、Instagram、Facebook粉絲專頁。