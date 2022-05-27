「小姐！這個匯款帳號您沒匯過款，聽您的陳述這很有可能是詐騙帳號！」台中市太平區1位50多歲的李姓女子，自稱有多年不見的朋友忽然打電話稱臨時有急事，需要10萬元應急。因借款金額不大，就按其指定帳戶至銀行匯款。所幸銀行張姓女行員的關懷提問加上員警的勸阻下，成功阻止詐騙集團的伎倆。太平警分局長葉志誠前往頒發感謝狀致意。

太平警分局新平派出所警員鄭彩妙、賴志育日前上午11點多接獲太平地區一家金融單位女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」

員警到場得知李姓女子疑似遭詐騙成員以「猜猜我是誰」的詐騙手法，冒稱為多年不見之好朋友，經一番寒暄後，便稱「因臨時有事需小額金錢應急，希望李女匯款新臺幣10萬元至指定帳戶。」

李女認為借款金額不大，電話那頭又是多年好友，於是不疑有他，就至住家附近的銀行匯款，所幸張姓行員關懷提問下發現有異，通報警方協助，終於保住女子的辛苦錢。

當警方接洽該分行人員欲予以表揚時，中彰區營運部張姓副總經理獲悉後，特地安排時間前來表揚張姓女行員的義行，女行員也表示，平時警方都有來宣導，凡事遇見可疑時，多一點關懷提問，或許就可以少一件詐騙案件，這也算功德一件。

太平分局分局長葉志誠表示，「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，民眾對於接到自稱許久未聯絡的親戚好友，最後提到借錢字眼，應具備警覺性並且多加查證，不要僅憑電話中的隻字片語就深信不已，進而受騙被害，呼籲民眾如遇到此類詐騙手法，可向第三者求證，或立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證，多一分求證、少一分損失。