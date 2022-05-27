雄三飛彈試射。（國防部提供）

有「航母殺手」之稱的雄三飛彈，在這次海空軍飛彈試射，震撼畫面終於在國人面前曝光。

國防部在今年3月送交立法院報告指出，中科院新型飛彈量產廠房在今年6月完工啟用後，雄三超音速反艦飛彈，將由年產20枚提升至70枚，是原產量的3倍多。不過雄三飛彈未曾曝光，大家都只有聽過這款飛彈，軍方保密到家，從未釋出雄三飛彈照片。

蔡英文總統曾經在去（2021）年9月10日到台中清水營區視察上配備雄二、雄三飛彈的海軍海鋒大隊機動二中隊，當時引起社會關注。

中華戰略學會研究員張競還質疑，是否應當優先考慮進駐東沙與南沙太平島？前中科院雄風計劃總工程師張誠曾介紹，雄三飛彈是以兩倍音速飛行，雷達很難偵測到。

雄三飛彈過去十餘年來都未正式曝光，別說是在國人面前試射，始終掩蓋神秘面紗。雖然外界都將其冠上「航母殺手」 稱號，但是真有此能力?抑或是否吹牛皮?外界根本無法證實。

2016年7月1日上午8時15分，停泊在左營軍港內的海軍金江艦實施甲級操演前，事先檢查飛彈系統，因人員疏失，不慎誤射雄三超音速反艦飛彈，從左營軍港發射後，約2分鐘飛抵澎湖東吉島附近，貫穿高雄籍漁船「翔利昇號」，造成1死3傷。雄三飛彈正式曝光，其擊毀性能與威力也震撼全球。

而此次海空軍飛彈試射，海軍海鋒大隊首次試射陸基型雄三飛彈，終於讓這款神秘的航母殺手，第一次在國人面前曝光。