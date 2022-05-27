連日降雨的天氣終於結束，明（28日）鋒面逐漸遠離台灣，各地降雨趨緩，白天高溫可來到30度以上。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下周日（29日）水氣再減少，各地多為多雲到晴的天氣型態，不過下周一（30日）開始水氣稍增，降雨範圍擴大，下周二（31日）起另一波鋒面接近，加上西南風增強影響，各地再轉為多雲有雨的天氣型態。

中央氣象局表示，明天隨著鋒面逐漸北抬遠離台灣，各地降雨明顯減緩，不過北部地區上半天仍離鋒面較近，局部地區還是會有短暫降雨，另外受西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，但雨勢較小、越晚越趨緩，其他地區則轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。

溫度方面，隨著降雨減少，溫度也開始上升，北部及東半部地區白天高溫約29到31度，中南部地區則可以來到32至34度，感受上都會有些熱，至於早晚各地低溫則約22到24度。

未來3天天氣變化圖。（圖／翻攝自氣象粉專天氣風險 WeatherRisk）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，下周日水氣進一步減少，南部地區雲量仍稍多，清晨偶有短暫雨，其他地區普遍為多雲到晴的天氣型態，下午時段山區仍有局部短暫陣雨發生機會；溫度方面，各地高溫略升至31到33度，感受上較悶熱。

下周一開始水氣稍增多，南部地區清晨短暫陣雨的範圍會再擴大一些，各地山區的午後雷陣雨發展也會比較明顯，亦可能擴及大台北平地。下周二起鋒面有機會再接近台灣，加上西南風增強，帶來水氣及不穩定的大氣環境，各地再轉為多雲有局部短暫陣雨或雷雨的天氣型態。