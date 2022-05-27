台中市警察局霧峰警分局國光派出所所長黃琪勇、巡佐林智元日前執行巡邏勤務，在大里區東榮路與永興交叉路口停等紅燈時，發現前方一輛銀色自小客車閃爍著警示燈，路口號誌變綠燈後也無前進行駛，員警上前查看，結果車內竟然空無一人，環顧四周看見一名年約30歲林姓男子站在號誌燈下焦急地撥打著電話，原來是停等紅燈時車子突然拋錨無法發動。

員警立刻將巡邏車擋在故障車後方警示來車，避免發生追撞，並下車幫忙巡檢該車狀況，研判應該是汽車的電池快沒電，但車還可以推動，就趕緊請車主上車操控方向盤。

員警使出洪荒之力將車推往路旁明亮處，短短5分鐘協助推車至安全處避免事故發生，林男感動不已頻頻向警方道謝，感謝警方在下雨天及時伸出援手並積極協助避免發生危害。

霧峰分局長李建興表示，駕駛途中車輛故障，應保持冷靜並盡快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，同時通知道路救援或撥打110請警方協助交通疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。