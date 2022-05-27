日本懸疑偵探劇《金田一少年之事件簿》由傑尼斯男團「浪花男子」成員道枝駿佑、上白石萌歌、澤村一樹擔綱主演，改編自銷售超過1億本的高人氣漫畫，觀眾將透過該劇進入超級少年偵探金田一一的神祕世界，看他如何揭發離奇的謀殺案幕後真相。

金田一一是傳奇私人偵探金田一耕助的外孫，背負著眾人期待，面對市區不斷發生看似離奇的殺人案，擁有超高智商的金田一一屢屢成功破案。雖然金田一一只是一名高中生，卻能憑藉優秀的邏輯推理能力，解決其他偵探無法偵破的案件。原本只有青梅竹馬好友七瀨美雪從旁協助，但後來金田一一的能力引起東京警視廳警部的注意，此後3人攜手合作破案，將罪犯緝拿歸案。

第5代金田一的團員道枝駿佑近日在節目上透過影片向第4代金田一山田涼介直球表白，當初因為看了山田涼介所演出的《金田一少年之事件簿N》才立志進入傑尼斯，如今成功接棒師兄，他也很感謝山田涼介給予他的助言「煩惱到頭腦轉不過來的話，總之就先發揮嘗試精神去做看看，有可能這就是正解」，一席話讓他得以放鬆下來。看到道枝的告白影片，山田涼介回應「道枝真的是很可愛的後輩」，聽道枝說想來家裡玩，平時不擅長應付後輩的山田也溫暖表示「隨時歡迎」，展現出對後輩的特別關照。

劇中道枝駿佑飾演天才少年偵探金田一一；上白石萌歌飾演金田一的青梅竹馬好友七瀨美雪；澤村一樹飾演東京警視廳警部。將於6月1日在Disney＋上線。另外，還有現正熱播中的《捍衛家園》，描述電玩遊戲公司社長和妻子如何盡全力拯救被綁架的女兒；改編自高人氣漫畫的《Gannibal》，描述日本偏遠小鎮接連發生離奇失蹤案件的恐怖故事，將於今年冬季在Disney＋上線。