英國國防部先前才指出，俄軍正損失大量無人機，而這類系統是其目前發揚遠程火力時的關鍵角色；軍事專家表示，在烏克蘭軍方開始獲得單兵無人機干擾器後，本應能抵擋該類系統的俄羅斯「海鷹10」（Orlan-10）無人機損失速度大幅上升，原因可能是廠商在製造時偷工減料。

英國國防部於烏克蘭每日戰況分析中指出，無人機目前在俄軍直接整合偵察與火力單位、依靠即時性情報打擊敵方高價值目標的「偵打複合體」（reconnaissance-strike complex）中，佔據至關重要的角色，但其正在前線迅速消耗，且國內廠商因西方制裁而難以補充相關損失，恐影響俄軍作戰效率。

軍事專家漢布林（David Hambling）則在《富比世》（Forbes）表示，根據第三方獨立觀察網站Oryx，俄烏戰爭爆發的前70天內，可確定俄軍損失25架Orlan-10，但之後僅再經過17天，就又失去了另外25架。

俄軍Orlan-10損失速度大幅提升的時間點，正好接近烏克蘭軍方開始展示其獲得立陶宛EDM4S、該國自製的KVS等無人機反制系統；且近期多架損失的Orlan-10外觀完整，可能是在受干擾後被迫張開降落傘迫降。

漢布林認為，雖然軍用規格的無人機應能抵抗這類低功率系統干擾，但俄羅斯經常出現貪腐問題，2021年才爆出4.46億盧布（約新台幣2億元）的Orlan-10電子零件採購經費遭盜用，代表其本應採用的軍規零件，可能被換成便宜的民用產品，導致抗干擾能力不符預期。