僑泰高中資料處理科參加台中市技術型高中專業群科簡報競賽，從40個參賽隊伍中脫穎而出，勇奪第三名佳績。（僑泰高中提供／盧金足台中傳真）

僑泰高中資料處理科張瑜珊、吳宇曈、陳彥蓁、詹鎧存、倪雅莘、廖美婷等六名同學組隊，以「資料搜尋數據分析，處變不驚洞察商機」為題，參加台中市技術型高中專業群科簡報競賽，從40個參賽隊伍中脫穎而出，勇奪第三名佳績，不但獲邀至電台專訪，六月中旬更將在捷運站進行快閃表演，將競賽內容與群科特色呈現給市民觀賞。

張瑜珊、廖美婷說，當初和同學一起報名，是想磨練自己的簡報製作能力及溝通表達技巧，期盼能用專業的語言來告訴人們資料處理科的優勢與特色。她感謝指導老師一路來的陪伴，謝謝主辦單位辦許多場研習活動，不但學到很多新知，也結交到許多志同道合的朋友。

陳彥蓁、吳宇曈則表示，印象最深的是決定將原本的簡報方案推翻，組員們為內容及表達方式，彼此意見分歧，吵到最後甚至連協調練習時間都出現問題，讓她們一度以為無法參加比賽，所幸最終大家願意坐下來溝通，相互包容並解決問題。過程中雖有波折，卻也成長了不少。

詹鎧存和倪雅莘也說，很感謝指導老師林秀如、劉香君的耐心陪伴，並包容著「很有個性」的她們。上台前大家緊張到彷彿可以聽到自己的心跳聲，但一看到現場專業的評審和攝影機，馬上告訴自己要將平時練習最好的一面呈現出來，很開心能拿下全市第三名。

指導老師林秀如說，簡報比賽是同學們主動向她提起要參加，決賽當天，孩子們互相加油打氣，並覆誦著所有注意的事項。發表完成後，大家露出自信的笑容走下台，這一刻她深受感動，孩子們不但成功克服逆境、蛻變成長，對於一件事努力不懈的執著精神，也讓她重拾教育的初衷與熱情。

校長溫順德則表示，簡報競賽的難度極高，必須將所蒐集到的資料做統整，並進行數據分析，比賽時不但要迅速抓住評審的目光，還要能將主題內容清晰傳達，整個過程正是108課綱思辨力、創造力、實作力、合作力、表達力等五力的最佳實踐。恭喜六名同獲獎同學，也期待她們在中捷快閃活動時，能發揮得淋漓盡致，展現僑泰資處科的特色。