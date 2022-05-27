多明妮克史旺從2500名試鏡者脫穎而出。（車庫娛樂提供）

情慾名導亞卓安林恩（Adrian Lyne）執導《蘿莉塔》（Lolita）改編二十世紀最具爭議性的小說《蘿莉塔》，邀請《正義聯盟》傑瑞米艾朗（Jeremy Irons）、《變臉》多明妮克史旺（Dominique Swain），描述一個中年的大學教授，瘋狂愛上一個14歲少女的故事，1998年在美國上映的時候，因為「戀童癖」的內容飽受各界批判，對此，亞卓安林恩表示：「把某些東西掃到地毯底下，假裝它不存在的想法是錯誤的。」

為把俄國作家弗拉基米爾納博科夫（Vladimir Nabokov）撰寫的《蘿莉塔》搬上大銀幕，亞卓安林恩花了8年籌備、耗資超過5500萬美元，為了避開賣弄兒童色情之嫌，他也花很多力氣和律師討論法律問題，「製片希望我找一個看起來像未成年的線上女演員（來演），你不知道我看過多少位四十幾歲的女演員打扮成青少年舔棒棒糖！」原作小說中的女主角是12歲，為了避免過大的爭議，電影將她調整為14歲的少女，但仍然引發許多抨擊批判，美國電影發行公司甚至一度不敢上映這部電影。

劇組曾邀請以《終極追殺令》聲名大噪、當年只有13歲的娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演女主角但被婉拒。多年後，娜塔莉波曼在訪問中透露了她拒絕的原因，她對於在那樣的年紀演出性感角色有所顧慮，「我不會那樣做，當時這對我來說是不對的事。我在13歲或14歲時不會讓自己演出有性意味的角色，而現在的我仍然不會這樣做。」最後，劇組從2500名試鏡者中，選出了多明妮克史旺擔任女主角，同年她也在吳宇森《變臉》中飾演約翰屈伏塔（John Travolta）的女兒，當時她只有17歲。

男主角傑瑞米艾朗是英國資深演員，出道超過50年的他獲獎無數，是有史以來24位達成「表演獎大滿貫」（奧斯卡獎、艾美獎、東尼獎）的演員之一，近年觀眾熟知的角色是《正義聯盟》裡的蝙蝠俠管家「阿福」。雖然傑瑞米艾朗表演資歷如此豐富，要和未成年少女演出對手戲還是讓他很苦惱。「出於法律因素，我不能靠近她，但我正在詮釋一段和她出軌的關係，這種情況下要拍攝非常困難，」傑瑞米艾朗說：「當她坐在我的腿上時，我們在我的腿上放了一個墊子，以避免任何可能的肢體接觸。」

《蘿莉塔》故事描述大學教授賀伯特（傑瑞米艾朗 飾）在學校教法文，年少時初戀女友意外過世的回憶，導致他對10幾歲的少女無法抗拒。一次偶然的機緣下，他成為夏洛特（梅蘭妮葛莉芬 飾）的房客，並瘋狂愛上她14歲的女兒蘿莉塔（多明妮克史旺 飾）。為了能夠和蘿莉塔永遠生活在一起，賀伯特娶夏洛特為妻，成為她的繼父。將於6月17日上映。