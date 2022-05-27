徐巧芯和警方都不忍了！2分鐘密錄器曝光 員警主動說「不用了」

台北市警察局長楊源明針對徐巧芯案說明

北市議員徐巧芯違停遭開單風波，因有綠營立委、市議員窮追猛打，質疑員警遭受壓力還被記申誡，因各界不斷質疑，北市警方晚間公布當天的2分鐘密錄器，還原事發過程，希望維護警方執法公信力，外界也不要再以訛傳訛。

密錄器顯示，當時車子停在光復南路小巷內，信義分局員警便前往要求開單，此時徐的助理出現，向警方表示「我要開走了！」但員警當時表示他要開單，因為停在紅線，且巷子很窄。

助理此時再一次強調要開走了，員警則回說「剛才車上沒人」，此時徐巧芯也走出來，表示這是她的車，然後提問：「這不是有人在就先用勸導嗎？」、「什麼時候變成直接開啊？」

員警此時疑似認出徐，便表示「不開了」，徐這方聽後便表示，「你開啦」、「你這樣我們也不好做」，員警則回說「開了我不好做」，徐這時還是要求員警開單，但員警表示不開了，接著說「就這樣，拜拜」。

北市警方表示，此案原屬單純交通違規事故，且當時處理過程及後續處置，已由信義分局對外說明，並無爭議之處，原本認為無公開密錄器必要，但因外界諸多臆測，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，另對警方執法公正性產生質疑，為杜絕再以訛傳訛，因此決定公布以維護警方執法公信力。