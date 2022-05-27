高雄全家海神率先闖進T1聯盟總冠軍賽了！靠著庫薩斯貢獻全隊最高27分，布銳克曼也拿25分、14助攻，海神昨在天母客場以99比93擊退台啤英熊，確定以2連勝之姿搶到總冠軍賽門票，台啤則宣告淘汰出局，31日舉行的總冠軍賽G1也敲定在高雄鳳山舉行。

儘管回到自家主場出賽，台啤卻在上半場完全找不到三分手感，上半場三分球投12中0，也讓他們上半場一度落後海神14分，反觀海神靠著庫薩斯半場拿下17分，打完上半場取得48比38領先，台啤半場則以士東18分、13籃板表現最佳。

只是台啤總算在下半場找到三分手感，特別是林泰樂，他在第3節還剩2分54秒投進三分球，幫助台啤取得65比63首度超前，可是蔣淯安卻在此節還剩1分46秒被吹第5犯，台啤總教練楊志豪只能無奈把他換下，改由林泰樂控球。

靠著于煥亞在第3節結束同時的壓哨三分球，海神仍以78比73領先；來到末節，海神又靠胡瓏貿連拿8分，帶起10比4開局，重新擴大領先到雙位數，儘管台啤仍想持續追分，庫薩斯卻在最後2分10秒完成三分打，海神95比87領先。

接下來亞歷山大兩罰中1，蔣淯安也幫台啤追回兩分，林泰勒最後48.8秒兩罰俱中，朱億宗也靠隊友抄截快攻上籃得分，雙方只剩3分差距，布銳克曼最後14.6秒兩罰中1，台啤接著三分出手沒進，亞歷山大最後9.2秒兩罰俱中帶走勝利。