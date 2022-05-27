兩大製鞋業的志強-KY（6768）及鈺齊-KY（9802）27日分別召開股東常會，志強-KY原11月才任期屆滿的董事會，27日特別提前辦理董事全面改選；其中一位新當選的志強獨立董事－創見資訊（2451）董事長束崇萬，亦格外引人注目。

志強董事長陳維家表示，期待公司獨董束崇萬上任之後，將電子業界累積的豐富經驗，帶給志強-KY，相信將有助於公司推動自動化。

國際知名足球鞋供應商志強，27日順利舉辦上市後第一場實體股東常會。即便疫情影響，現場仍可見有許多股東親自出席。陳維家除報告2021年的營業結果與績效外，也說明對2022年的看法與展望。

志強為國際知名運動品牌鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域。全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場的年複合成長率為5.01％，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

志強代工知名國際品牌，包括Adidas及Nike等鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主。目前志強集團營運總部，位於台中市，並分別在越南及柬埔寨共設有六座工廠。

展望未來，鈺齊董事長林文智指出，集團持續維持正向樂觀看法不變，也必將繼續深耕製鞋本業，經營團隊將持續採取「產能持穩擴增」、「生產基地彈性分散」，及「量產品牌多元化」等重大經營策略主軸，以期在現階段訂單飽滿的基礎上，經營團隊仍將積極精進生產效能、持續提升自動化生產比重，積極投入新鞋款超前開發，戮力布局打造下一波運成長動能。

林文智還強調「業績雖是首要，但強化公司治理更是根本」，全體經營團隊將持續為所有利害關係人創造價值、積極致力提升公司治理、加強資訊揭露與法規遵循、注重投資人關係、履行企業社會責任、追求永續創新成長，將公司經營成果持穩實質回饋給全體股東大眾。