中央銀行公布4月存款不足退票統計，當月退票金額22.82億元，創史上次低紀錄，僅次於今年2月的21.88億元，但如果排除2月農曆年的季節性因素，工作天數僅15天，4月實質上可說創下單月新低紀錄。

央行統計顯示，4月票據交換張數為388.34萬張，較3月減少45.10％，票據交換金額9,654億元，較3月減少31.59％，主要是4月較3月減少4個營業日及2個月底峰日，使得票據張數及金額均減少。因交換票據通常在月底達到高峰，俗稱月底峰日，4月無月底峰日，3月有2個。

統計並指出，4月存款不足退票張數共3,158張，占票據交換張數比率為0.08％，存款不足退票金額22.82億元，占票據交換金額比率為0.24％。退票張數比率與金額比率，分別較3月略增0.02個百分點及0.01個百分點，主要因4月退票張數及金額減幅，分別較票據交換張數及金額的減幅小。

4月公司戶退票張數占全體退票張數比重，較3月增加3.48個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較3月增加8.72個百分點，個人戶呈反向同幅度變動。較特別的是，當月不論個人或法人戶，罕見無退票大戶，大戶即每戶退票金額超過1億元。