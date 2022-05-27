國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）27日在法說會上指出，在綠色技術、低碳與環保工程，以及高科技工程承攬案量增加下，對今年的營運審慎樂觀，在建工程有機會再創新高。中鼎2021年的在建工程金額達3,227億元；而2022年至4月止，金額為3,174億元。在建工程案量的攀高，也讓中鼎累計今年1～4月的合併營收達299億元，是同期歷史新高。中鼎指出，太陽能光電廠、區水資源回收中心、離岸風場基礎等綠色技術、低碳與環保工程，是集團近十年來成長最快的工程案量。在所有在建工程中，2015年所占金額只有23％，到了2021年底占比已達73％、成長450％。近二年，隨著台商回流、國內科技廠海外建廠、電池能源新建工程等高科技市場商機，則是中鼎發展最快的得標案量。中鼎指出，近年取得的高科技產業工程，包括與台積電（2330）合作赴美建廠、台泥集團高雄超級電池廠等案量。根據中鼎統計，今年1～4月，中鼎集團新簽約工程金額230億元中，高科技標案就占了44％，是今年以來承攬量的最大宗。對於今年營運的前景，中鼎指出，2022年，包括國內潔淨能源、美國市場、中國商機、水資源投資、循環經濟潛在商機、軌道運輸、高科技市場等可爭取的標案工程，潛在商機高達5,865億。在市場商機增加，加上海外市場標案陸續解封，中鼎指出，今年的工程承攬案量可望再增加，也連帶可帶動在建工程案量的再增加。