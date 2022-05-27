雲南省怒江傈僳族自治州曾是「三區三州」深度貧困地區，在珠海、上海等地以及社會各界的大力支援下，如期完成了26.96萬農村貧困人口脫貧，4個貧困縣市全部摘帽任務。5月24日至27日，兩岸台商台胞先後前往維拉壩珠海社區、怒江減貧交流中心、三河片區鄉村振興示範點、怒江綠色香料產業園區、高黎貢山國家級自然保護區姚家坪管護區、怒江州職教中心等地，瞭解怒江鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的成果。

珠海市與怒江州對口幫扶建成的集文化、教育、衛生、市場等一體化的瀘水市大興地鎮維拉壩珠海社區，兼具民族特色與現代化設施，各族群眾在這裡生活。兩岸台胞一行人參觀了村史館，瞭解易地扶貧搬遷始末，從條件艱苦的山區到現代化住宅小區，其中的變化翻天覆地。而搬遷後續扶持幫扶措施精準有力，易地搬遷安置點產業扶持項目火龍果基地、綠通配送車間，讓搬遷居民實現了在家門口就業。完全以現代化小學標準建設的格力小學讓搬遷戶子女實現了就近入學，和城市裡的孩子們站在了同一起跑線上。

台胞鄭清傳在1994年第一次到訪怒江後，曾多次回訪，每一次都感受到了怒江的發展變化，他認為怒江發展農業有得天獨厚的條件，「可以把我們怒江傈僳族早期刀耕火種的那種有機蔬菜，打造成怒江的名片，獨樹一幟，好好發展」。

作為製茶專家，台胞謝守義希望通過此次機會，與怒江茶葉種植行業交流經驗，「我覺得國家對怒江的支持度很好，因為外面現在過度開發，生態的產品不好找。所以怒江的發展慢一點，反而是更好，因為它保持了大自然賦予的生態優勢。」

位於怒江河谷的百花嶺傈僳音樂小鎮，保留了完整的傈僳村貌，吸引遊客的除了傈僳族原生文化、民俗風情，還有傈僳人家的好客熱情。大陸國家級非遺項目傈僳族民歌《擺時》、傈僳族刮克舞、期奔彈唱，讓台胞領略了獨具雲南特色的民族文化魅力。

身處高黎貢山腹地，本來是難以發展的小村子，卻別出心裁用「觀鳥經濟」、生態產業走出自己的發展路子的三河村，在鄉村振興上走在了前列。富有魅力的民族文化在傳承的同時，撐起一座音樂小鎮，迎接八方來客。怒江得天獨厚的自然稟賦、瑰麗多彩的民族文化都有效效轉化為產業優勢，助力鄉村振興穩步前行。

5月27日，活動在怒江落幕。參訪團團長、大陸全國台企聯副會長、昆明台協會會長、雲台文旅集團董事長勤彭蓁說，她到雲南10多年，還是第一次到怒江，之前印象中的怒江總是與偏遠、貧困、落後連在一起；本次活動，她率兩岸近30位台商和會員首次來到怒江，將積極開展綠色能源、綠色產業和文旅方面的投資合作，打造美麗新怒江。

「鞏固脫貧攻堅，助力鄉村振興」，兩岸台胞雲南行活動，由雲南省人民政府台灣事務辦公室和怒江州人民政府主辦，怒江州人民政府台灣事務辦公室、昆明台灣同胞投資企業協會、雲南省海峽兩岸交流促進會承辦。