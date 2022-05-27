不少貓飼主會讓寵物貓吃「貓草」舒緩壓力、提振精神，日前就有1名網友在自家「戶外庭院」種了幾束貓薄荷，原本是想用來驅趕蚊蟲，沒想到卻引來整群貓躺在庭院，各式花色的貓全慵懶地躺在地上吸貓草，讓網友笑說「種貓得貓」、「毒品沉迷區」。

該名網友在臉書「爆廢公社」上分享1張照片，他說在自家庭院外種了一些夏天時可以驅蚊的貓薄荷草，沒想到只是種了一點點在庭院，卻「長出」了一整群的貓，照片中各種花色、體型的貓都有，最少有20隻起跳，全部都躺在路邊，模樣相當愜意。

1名網友在自家「戶外庭院」種了幾束貓薄荷，原本是想用來驅趕蚊蟲，沒想到卻引來整群貓躺在庭院，各式花色的貓全慵懶地躺在地上吸貓草。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO笑說「只是想種一些夏天驅蚊用的貓薄荷，沒想到卻長出一堆貓」；其他網友紛紛留言「種貓得貓」、「毒品沉迷區」、「好可愛的貓，貓薄荷是牠們的最愛」、「這真的是老攜幼來哈草，學謝說哈門」、「集體感染現場」、「還以為發生貓的命案叻」、「我看了好心動，種了好多，但，四隻貓沒一隻愛吃，所以我懷疑這圖的真實性」。

據悉大多數人所稱的貓草，就是貓薄荷、貓大麻，正式名稱叫「荊芥」，是無毒植物，內含「荊芥內酯」物質，能刺激貓咪的一種特別費洛蒙受器（梨鼻器），所以對貓科動物會有特別的效果，能引發貓咪做出翻滾、流口水、啃咬東西反應，也能促進貓咪食慾、舒緩壓力提振精神。