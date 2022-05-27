繼去年的《巡禮之年》獨奏會後，音樂家劉孟捷將於6月4日晚上7時30分在衛武營國家音樂廳舉辦《夜、語錄！》鋼琴獨奏會，整場「鋼琴詩人」蕭邦的音樂，將透過4首敘事曲與精選夜曲探索人類情感。

劉孟捷25歲時音樂事業如日中天，突如其來的免疫系統罕見疾病攻擊他的身體，侵蝕他全身的肌肉、皮膚、關節和心臟等組織，造成他癱瘓在床住院1年多，體重從70公斤掉到30公斤。

正當醫生宣告他活下去的機會渺茫，就算僥倖存活也無法繼續彈琴，他的雙親遠渡重洋救子，劉孟捷也奇蹟似地恢復健康，其中一根手指雖植入鋼釘，但他出院不到1年即重返演奏生涯。

除了繼續活躍於舞台，劉孟捷還獲頒艾維理費雪職業大賞及費城音樂基金會職業成就獎等美國古典樂壇2項大獎，不僅打破醫生「不可能再彈琴」的預言，更是世界鋼琴史上最勵志的故事之一。

去年他演繹整場李斯特曲目，抒發因疫情肆虐而沈澱且體悟生命後與音樂的共鳴；今年將帶來整場「鋼琴詩人」蕭邦的音樂，透過劉孟捷的手指，要以動人的音色輕輕訴說蕭邦精緻細膩的情感。