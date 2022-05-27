《洪淑芬辣晚報》

本土疫情狂燒，一連串的「快篩之亂」、「防疫保單之亂」引爆民怨，根據前民進黨立委郭正亮搶先曝光《美麗島電子報》尚未公布的民調，64.5%的民眾認為防疫表現比去年退步，另外也有57.9%的民眾認為疫情已經失控；郭正亮對此驚訝表示，這是該民調第一次作出對防疫以及陳時中很不利的民調。

郭正亮27日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》搶先曝光有關疫情的民調，他表示，《美麗島電子報》下周一才要公布。該民調詢問「民眾認為今年的防疫表現是不是退步？」64.5%的民眾認為 比去年退步。另外，他指出，去年對防疫表現滿意的有63.9%，現在卻只剩下48.9%，跌了15趴 。 該民調也問到「民眾是不是認為目前的防疫狀況已經失控？」 57.9%認為已經失控。

郭正亮指出，以往《美麗島電子報》所作的民調，陳時中的民調都還蠻高的，這次是第一次作出對防疫以及陳時中很不利的民調。

郭正亮預測，未來兩個禮拜是死亡的高峰，抱怨一定更多，就會看到長照機構出來很多新聞 ，因現在長照機構是沒有新聞的，因為是高度封鎖，現在長照機構是沒有新聞的， 裡面的員工也不能講話，他並反問「有看到新聞媒體進去長照機構拍嗎？」 因此，可能會有家屬進去長照機構後，消息才會流出來。