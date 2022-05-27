綜藝大哥大張菲次子張少懷在2013年娶了小12歲愛妻翁馨儀，結婚9年有一對寶貝兒女，翁馨儀經常透過社群分享生活點滴，更不吝嗇展現她的好身材，也讓她被讚譽為「最辣媳婦」；翁馨儀日前找到機會和丈夫單獨約會，看見女兒傳給丈夫的訊息，笑虧「小三長大了，懂得忍受了」。

日前翁馨儀在社群平台分享520發生的趣事，她表示當天趁著家裡有人照顧兒女，她和他們說「我們（翁馨儀和張少懷）要去買杯咖啡唷」，結果跑到陽明山上買咖啡；但買咖啡的時間，丈夫收到女兒小櫻桃傳來的訊息，問「爸爸你在哪裡我要你來啊」，還附上一張「不准忘記」的貼圖，又馬上說「OK，我忍受」。

翁馨儀日前找到機會和丈夫單獨約會，看見女兒傳給丈夫的訊息，笑虧「小三長大了，懂得忍受了」。(圖/ 摘自翁馨儀IG)

翁馨儀看到「史上最強小三」女兒小櫻桃的訊息，哭笑不得地說，「看來小三長大了，懂得忍受了」，還開心地補充，「OK謝囉，多虧她的忍受正宮才能有個不被打擾的短暫約會」；最後翁馨儀還不忘放閃，透露好好打扮就能領禮物，看出她和張少懷結婚多年感情還是很濃烈。

大票網友被最強小三的表現笑翻，「原來是櫻桃，OK我忍受這個口吻真的好大人」、「哈哈哈女兒也是個有趣的人」、「有女萬事足，真口愛」、「最強小三，太可愛了啊，我忍受」、「真的太可愛」。