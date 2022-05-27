聯準會（Fed）決策最關注的通膨指標，4月個人消費支出物價指數（PCE）年增6.3%、月增0.2%，符合市場預期，雖仍偏高，但出現放緩的跡象，10年期美債殖利率降至2.725%。美股周五（27日）早盤3大指數開高走高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數漲逾1.5%。台積電ADR漲逾2.5%。

截至台北時間21點52分，道瓊工業指數上漲233.52點（或0.72%），暫報32870.71點；那斯達克指數上漲195.97點（或1.67%），暫報11936.62點；標普500指數上漲53.41點（或1.32%），暫報4111.25點；費城半導體指數上漲59.28點（或1.98%），暫報3053.9點。

5大科技巨頭齊揚，蘋果、谷歌和亞馬遜漲逾2%；半導體類股方面，艾司摩爾漲3%，輝達、超微漲超過1%，英特爾漲近1%，台積電ADR漲逾2.5%，聯電小漲約0.4%。

美國商務部公布，4月PCE年增6.3%、月增0.2%，前值為年增6.6%、月增0.9%，月升幅創2020年12月以來最低；核心PCE年增4.9%、月增0.3%，符合市場預期，前值年增5.2%、月增0.3%。