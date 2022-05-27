謝祖武、陳亞蘭做公益。（ 鄭任南攝）

陳亞蘭、謝祖武、紀寶如、紀麗如今代表「台灣優質生命協會」捐贈醫護防疫物資給台北市立聯合醫院，由台北市政府副市長黃珊珊與台北市立聯合醫院總院長璩大成共同受贈。（ 鄭任南攝）

陳亞蘭、謝祖武、紀寶如、紀麗如今代表「台灣優質生命協會」捐贈醫護防疫物資給台北市立聯合醫院，由台北市政府副市長黃珊珊與台北市立聯合醫院總院長璩大成共同受贈。（ 鄭任南攝）

台灣疫情肆虐，陳亞蘭、謝祖武、紀寶如今（27日）代表「台灣優質生命協會」捐贈4千份醫護防疫物資給台北市立聯合醫院，並由台北市政府副市長黃珊珊與台北市立聯合醫院總院長璩大成共同受贈。協會秘書長紀寶如月初確診，昨透露康復後喉嚨還會乾乾、些微咳嗽，黃珊珊同樣確診康復，自嘲和紀寶如是「確診俱樂部」，並呼籲大家「還是盡量不要確診」。

謝祖武與協會前任理事長巴戈有著深厚緣分，在巴戈過世前希望由他接棒，他也馬上答應說「這種傳承是好事」，並接下今年台灣優質生命協會常務理事。他表示：「今年是我擔任常務理事的第一年，這兩天的行程比我拍《麻辣鮮師》還忙，而且一毛錢都沒有拿到。」開玩笑說對他是個「虧本生意」，但他很開心，總算證明了他的存在。

他透露日前跟紀寶如一同去拜訪83歲、獨居的老奶奶，「一個老人在一個蝸居裡面，對她心裡的影響是非常巨大的，甚至會令她萌生奇怪的念頭，這才是令我所擔心的。」

協會副理事長陳亞蘭則感嘆疫情對醫護人員的壓力，表示與協會家訪時看到許多孤苦無依的弱勢長者，長者在染疫後只能由協會協助所需物資與就醫，近期更有位獨居長者染疫出院後返家孤獨於家中過世，她因此提醒愛要及時，「行善與伸出援手不要猶豫」。

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