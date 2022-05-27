桃園市6、5歲謝姓姐妹自幼父母離異，母親在姐姐2歲時因案入獄，雖然已經假釋，但收入不穩定。行政執行署桃園分署發現其欠繳健保費，前往了解時，發現姊妹由外公照顧，但是外公同時還要照顧年邁的外曾祖母，因此通報桃園市社會局、轉介家扶中心，盼為姊妹度過難關。

桃園分署指出，26日視察1名滯欠健保費的謝姓6歲妹妹，雖然因為她上學不在家，但經了解後，發現謝姓妹妹還有5歲的小妹妹，2人自幼父母離異，母親還在姐姐2歲時入獄，雖然已經假釋，但收入不穩定，全家收入都依靠外公幫忙。

不過外公年事已高，還要照顧外曾祖母，生活相當困苦。桃園市社會局獲報後，已經列為弱勢家庭。每個月家扶中心、社會局提供生活費各約4000元。其積欠健保費也由社會局代為繳清。

桃園分署指出，執行個案時，常常發現弱勢家庭，若位能給予扶助，恐衍伸其他社會問題，因此需要給予關懷與幫助。將善用社福轉介功能，提供適時助力，讓弱勢家庭往良性發展。