疫情延燒之際，站在第一線的醫護人員也難逃確診，馬偕醫院急診外科主任白永嘉表示，今（27日）是他確診第8天，終於解隔的日子，並坦言，確診真的不是小感冒，不僅要忍耐許多不適，還要關在小房間裡面「像是在坐牢」，不過他也預告將滿血回歸，「換我們康復者接手，共同面對、輪番上陣」。

「我終究還是確診了」，白永嘉在個人臉書粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文表示，今天是他居家隔離結束的日子，並坦言，自己實在不願回想過去8天的經歷，因為對他而言，確診真的不是小感冒。

白永嘉透露，過去8天有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身肌肉和骨頭酸痛、倦怠等症狀，加上一直關在小房間裡，讓他忍不住感嘆，「像是在坐牢」，所幸同住家人都未被他傳染，快篩皆陰性且沒有任何症狀，同時也謝謝太太辛苦為他準備三餐。

白永嘉接著說，這段期間急診人力嚴重不足，很感謝苦撐急診的同事們，並揚言自己將滿血回歸，「換我們康復者接手，共同面對、輪番上陣」，也請大家體諒醫護們，互相加油打氣，「疫情總是會過去的」。