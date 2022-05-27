本土疫情持續延燒，染疫幼童死亡數也持續增加，藝人郭彥均在臉書分享與醫護友人對話，表示「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，卻遭綠營網軍出征。國民黨主席朱立倫晚間在臉書聲援，質疑在蔡政府治理下，說出真話自由都沒有？

朱立倫批評，這波高峰爆發以來，已經有8位小小孩失去寶貴的生命，難道在民進黨眼裡，8位寶貝不算多？郭彥均說「看到這麼多孩子，就這樣走了」是講出父母的真心話，所有家長都感同身受，也感到極為憂心，內容並沒有錯。

朱立倫表示，之前藝人徐小可因質疑衛福部長陳時中防疫政策遭綠營網軍出征，這次郭彥均只因為貼文與醫護友人對話，呼籲大家善待醫療人員，卻被民進黨籍網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉。

朱立倫批評，難道蔡政府治理下，說出真話自由都沒有？對於家長焦慮與醫護人員心聲，只想轉移焦點，這又是台灣社會要的公義？

朱立倫表示，天下父母心，所有家長對孩子快篩、疫苗、病狀、就醫，充滿焦慮，有孩子因疫情喪失生命也是事實，綠營刻意提任何「特定醫院」都毫無意義，政府應不靠網軍治國，壓制民眾真實的心聲。