中和和東市民活動中心外牆以及鐵網上，都被建商掛上了大大的布條。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

從民眾提供的照片可以看見，建商透過布條宣告成為都更案的實施者。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

有民眾陳情表示，中和和東市民活動中心疑遭某建商掛上都更簽約的廣告布條，民眾質疑，市民活動中心本應是公家資源，如今卻作為私人用途，不甚合理，因此向相關單位反應。今日傍晚中和清潔隊獲報到場，並通知建商，一同將廣告布條拆除。

據了解，有民眾指出，中和和東市民活動中心外牆以及鐵網上，都被建商掛上了大大的布條。

從民眾提供的照片可以看見，建商透過布條宣告成為都更案的實施者，並會召開說明會，呼籲當地住戶前來參加，還有其他資訊，包含各戶都更分配坪數、車位等。

陳情民眾質疑，市民活動中心本應是公家資源，為何卻能刊登私人建商廣告？直言這樣的狀況可說是相當不合理，因此向相關單位反應，希望可以拆除。

中和清潔隊獲報後，約在傍晚5、6點抵達現場，並通知建商到場處理，而後在清潔隊協助下，建商已將該布條撤除。

記者稍早致電新北市環保局詢問，環保局表示，將會進一步了解。