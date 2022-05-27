好萊塢巨星強尼戴普和前妻安柏赫德的世紀官司，經過7週的審判，於美國華盛頓時間今（27日）上午9點迎來最終戰，而稍早強尼戴普進入法院前，受到英雄式的歡呼，反觀安柏赫德被強尼戴普粉絲狂噓。

強尼戴普和安柏赫德離婚後，雙方撕破臉、互告誹謗，而這場世紀官司從4月持續到現在，終於迎來最終審判，而全世界也對這場官司結果相當關注，法院外也聚集許多看熱鬧的群眾，還有不少強尼戴普的粉絲。

而強尼戴普在華盛頓時間上午8點50分來到現場，大批粉絲興奮尖叫歡呼，「強尼我愛你」、「加油啊強尼」，而強尼戴普也搖下車窗揮手，不過在安柏赫德的座車經過時，卻被現場支持者狂噓。

據了解，雙方今天上午進行結辯後，將由7名陪審團做出決定，判定強尼戴普勝訴或敗訴，而庭審也會全程透過直播放送至全世界。強尼戴普與安柏赫德婚姻2017年劃下句點，之後女方曾投書「華盛頓郵報」，揭家暴心路歷程，雖沒指名道姓，但強尼戴普因遭影射為家暴男提告，安柏赫德則提出反訴，稱遭到他「嚴重肢體暴力與虐待」。