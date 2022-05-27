美股全面大漲，帶動台股27日開高走高，一舉收復「萬六」，外資轉匯入並擴大買超，及出口商月底進場拋匯，激勵新台幣升勢強勁、連過二關，終場收在29.35元兌1美元，來到逾一個月新高，升值1.55角、創近二個月單日最大漲幅，且已連續三個交易日走揚，總成交量並放大至半個月來最大的18.345億美元。

新台幣同步收周線，本周累計升值3.05角或1.04％，周線連二升。外匯交易員表示，市場陸續消化聯準會（Fed）會議紀錄，及多家大型零售商財報表現亮眼，緩解消費萎縮的擔憂，且上海可望於下周解封，激勵美股由科技股領漲，四大指數全收高，台股也展開反攻，最後大漲297點至16,266點，帶動新台幣升勢延續。

外匯交易員指出，國際美元指數反轉走跌，下探至101，激勵新台幣跟著主要亞幣翻漲，尤其外資明顯轉匯入，並擴大買超台股203億元，及出口商月底拋匯需求，恐慌性積極進場，一舉推高新台幣至29.3元價位。預料短線只要美元未再衝高，且外資續匯入，加上月底前出口商拋匯需求全部出籠，端午節前新台幣應可維持升勢不變。