台北市議員徐巧芯違停案，延燒多日，台北市警察局27日公布徐巧芯與徐姓員警2分鐘密錄器對話。前台北市議員羅智強表示，看完徐巧芯的影片，讓他很驚訝。

羅智強27日在臉書貼文表示，本來這只是一起單純的違規停車案件，而在PTT把違停扭曲為「特權施壓」的網友也已道歉。但執政陣營不死心，大軍出動追殺徐巧芯足足一個禮拜。

羅智強接著表示，為什麼政媒要聯手圍剿徐巧芯？就是因為徐巧芯監督政府的力量太強，對執政者造成威脅，當然要扣她一個「濫權」的帽子，打擊徐巧芯的正義形象，才能削弱徐巧芯的監督力量。

羅智強認為，看完信義分局公布密錄器影片後，他很驚訝。這位警察一開始略帶興奮的口吻說，「徐巧芯餒」，而徐巧芯詢問開單原則後，接下來就不斷、不斷的希望員警能依法開單。這位員警反而一再拒絕開單，要把身分證退還給徐巧芯。但另一方面又找疑似是綠營粉絲頁管理員的朋友扭曲爆料，於是見獵心喜的執政陣營便啟動了一條龍式的政媒攻擊。

羅智強認為，他心疼徐巧芯這一個星期來所遭受的抹黑，他想向巧芯說一聲加油並挺她；其次，看到媒體人周玉蔻結合國家機器、公然施壓警政高層，並結合綠營一條龍式的追殺徐巧芯，根本就是另一種黑色的政媒暴力。我們不能讓徐巧芯孤軍奮戰，應該站出來為徐巧芯說話，請大家一起去徐巧芯的臉書為她加油打氣。