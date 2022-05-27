香港一代性感女神李麗珍，因拍攝三級片《蜜桃成熟時》爆紅，但之後她成功穿回衣服，以電影《千言萬語》奪下金馬獎和金紫荊獎影后，演藝事業創巔峰，近年來她雖鮮少幕前作品，但仍會透過社群分享近況，近日她曬出近照，感嘆自己「肥又老」，網友看了全稱讚「妳仍然是女神」。

李麗珍為了美美迎接7月的電影頒獎典禮，特地去針灸瘦臉，還自稱「肥珍」，不過在她釋出的超近距離側臉照，可以看到她肌膚緊緻無瑕疵，也看不出皺紋，狀態維持的相當好。

此外，她因為在太子地鐵站迷路，打趣笑自己老，「總會找到出路口，珍婆婆繼續尋覓！有人說人生就是尋尋覓覓，也有人覺得尋尋覓覓很花氣力往往找不到」。

對於李麗珍自黑「肥又老」，網友都不認同，紛紛留言表示「妳怎麼會是珍婆婆？最多是珍姐姐」、「你是我的女神啊」、「妳仍然非常美麗動人」、「好想偶遇珍妹呀」。

李麗珍以《開心鬼》系列電影爆紅，之後突破形象接拍三級片《蜜桃成熟時》，一脫爆紅，也奠定性感女神、三級片女神地位，後來以電影《千言萬語》拿下金馬影后再創事業高峰，近年她偶爾出現幕前，專注於個人生活。