去年美網女單亞軍蕾拉費南德茲（Leylah Fernandez）今天在法網女單第3輪對決東京奧運女單金牌班西琪（Belinda Bencic），19歲的費南德茲在決勝盤扭轉先遭破發的劣勢，以7比5、3比6、7比5逆轉勝出，生涯首度打入法網女單16強。

其實費南德茲對羅蘭蓋洛的紅土球場並不陌生，2019年她就是在這裡贏得法網青少女單冠軍，過去也曾多次擊敗班西琪。2020年在比莉珍金盃的資格賽，當時世界排名185的小費首次擊敗世界排名前10好手，苦主就是班西琪，去年又從班西琪手中拿到生涯對陣排名前20好手的第2勝。

但這次法網對決可不輕鬆，兩人鏖戰將近3小時，費南德茲首盤救回兩個盤末點，才順利拔得頭籌，接著被班西琪逼入決勝盤，又先遭破發。不過小費迎頭趕上，雖在5比4聽牌時遭到破發，但旋即回破，並在第12局連拿4分，還是收下這張16強門票。

費南德茲是本屆法網女單第17種子，下役將遭遇第27種子、美國女將安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）。安妮絲莫娃本屆法網先淘汰了大坂直美，上役則因對手穆丘娃（Karolina Muchova）腳踝扭傷中途退賽，晉級16強。